Ballhaus Naunynstraße: AUF MEINEN SCHULTERN

Die Geschichte ist nicht zu Ende, die Geschichte geht weiter. Meine Tochter. Glück und Wahnsinn gehen weiter.

Meine Mutter ist weiß. Deine Schwarz. Ich bin am Westpol aufgewachsen, Du in einer Weltstadt. Meinst Du, die Geschichte ist damit vorbei? Berlin, Du bist so groß, so frei, so provinziell gewaltsam. Wem gehört die ganze Stadt? Für wen ist sie gemacht? Für Dich, für uns? Schwarze Berlinerin. Ich würde gerne, dass Dir ein paar Erfahrungen erspart bleiben. Aber wie?“

Auf meinen Schultern ist eine Soloperformance des Tänzers und Choreografen Raphael Moussa Hillebrand. Aufgewachsen im Berlin der 1980er und 90er Jahre gibt er hier seiner Erfahrung Form, so dass die nächste Generation daran anknüpfen kann– eine getanzte, gebreakte, gesprochene und performte Weitergabe, musikalisch begleitet von Cellist Eurico Ferreira Mathias.

Choreografie, Performance & Videokonzept: Raphael Moussa Hillebrand

Mitarbeit Choreografie: Julien Enzanza

Lichtdesign & Mitarbeit Video: Emilio Cordero Checa

Kostüm: Monique Van den Bulck

Musik: Eurico Ferreira Mathias

Dramaturgie: Jaika Bahr

Eine Produktion von Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße gemeinnützige GmbH. Erstproduktion gefördert aus Mitteln des Landes Berlin, Senatsverwaltung für Kultur und Europa, und des Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Im Rahmen von Made in Germany 7. Interkulturelles Theaterfestival Stuttgart.

In Kooperation mit dem Forum der Kulturen