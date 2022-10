Eva Baumann _ Cie. ZEIT/GEIST: SCHATTENKIND

Eure Kinder sind nicht eure Kinder.

Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht

des Lebens nach sich selber.

Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,

Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.

(Kalil Gibran)

Zum vorerst letzten Mal holt die Choreografin und Tänzerin Eva Baumann ihr berührendes Tanz- und Figurentheaterstück ins Theaterhaus Stuttgart.

Die Gewalt von Müttern an ihren eigenen Kindern ist eines der wenigen Tabuthemen unserer Gesellschaft. Zu groß ist die Scham der Betroffenen, zu fest in den Köpfen das unhinterfragte Leitbild der naturgegebenen und bedingungslosen Mutterliebe. Die verstörende Realität sieht anders aus: Laut polizeilicher Kriminalstatistik von 2020 waren in den ermittelten Fällen von Kindesmisshandlung 44,8% der Täter weiblich. Diese Gewalt findet sich in allen sozialen Schichten und wird oft von Generation zu Generation weitergegeben. Viele der Täterinnen sind ehemalige Opfer.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem bedrückenden Thema sucht Eva Baumann in ihrem Stück SCHATTENKIND, das Brüche in der vielleicht wichtigsten zwischenmenschlichen Beziehung beleuchtet. Ihre Spielpartnerin ist eine menschengroße Gliederpuppe, die im Verlauf des Stücks ein fast schon gespenstisches Eigenleben entwickelt. Eva Baumanns unter die Haut gehendes Duett mit diesem gesichtslosen Alter Ego aus Stoff lässt die Grenzen zwischen den Identitäten verschwimmen.

Wer ist die Mutter, wer die Tochter? Wer Opfer, wer Täterin?

Im Zusammenspiel von zeitgenössischem Tanz und Figurenspiel entsteht eine Körper- und Bildsprache, die ausdrückt, wofür es keine Worte gibt.

„Eva Baumann ist ein Abend mit starken Bildern gelungen, die betroffen machen und darüber nachdenken lassen, was wir bewusst und unbewusst unseren Kindern antun.“

(Die Deutsche Bühne)

"In diesem Spiel zwischen Zu- und Abwendung ist der Moment, in dem Mutterliebe in mütterliche Gewalt umschlägt, eine latent vorhandene Möglichkeit. Eva Baumann zeigt, wie schwierig der Kipppunkt zu erahnen ist. Bedrückend ist nicht die reale Präsenz von Gewalt, ..., schlimm ist ihre Möglichkeit, die wie eine Last über dem Bühnenraum schwebt."

(Stuttgarter Zeitung)

