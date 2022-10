43. Stuttgarter Jazztage 2022: Denis Gäbel Quartett // Paul Heller & Martin Sasse — 2 Generations Quartett

Denis Gäbel Quartett

Denis Gäbel: saxophon, Sebastian Sternal: piano, Martin Gjakonovski: bass, Silvio Morger: drums

Der Saxophonist Denis Gäbel gehört zu den stärksten Stimmen seiner Generation und so wurde auch sein letztes Album „The Good Spirits“ von der Fachpresse gefeiert. Das Magazin Jazzthing spricht von einem „...fulminanten Album auf Weltklasse-Niveau!“, das Jazzpodium sieht es „auf der Bestenliste 2018“ und das legendäre Downbeat-Magazin beschreibt seinen Sound als „reichhaltig und elegant, wie der von Sonny Rollins“ und lobt seine Kompositionen als „anregend und mitreißend“.An diesem Abend präsentiert Gäbel sein neu erarbeitetes Programm zusammen mit seinem hochkarätigen Kölner Quartett. Der erstklassige Pianist Sebastian Sternal wurde bereits zweimal mit dem Echo-Jazz ausgezeichnet und macht aus jeder Improvisation ein kleines Meisterstück. Als einer der profiliertesten Jazzbassisten Europas ist Martin Gjakonovski fester Bestandteil des Trios von Antonio Faraò und spielte mit Jazzlegenden wie Charlie Mariano und Bob Berg. Der pulsierende Schlagzeuger Silvio Morger stellte sein Können bereits mit Künstlern wie Donny McCaslin, Ack van Rooyen und Nils Wogram unter Beweis. „Denis Gäbel feiert die Lust am Jazz“ (Neue Osnabrücker Zeitung).

Paul Heller/Martin Sasse – 2 Generations Quartett

Paul Heller: saxophon, Martin Sasse: piano, Caris Hermes: bass,

Niklas Walter: drums

Dieses hochmoderne Projekt aus vier herausragenden MusikerInnen der Kölner Szene zweier Generationen ist das Ergebnis einer langjährigen, kongenialen musikalischen Partnerschaft: Paul Heller, Saxophonist der WDR Big Band, und der international gefeierte Kölner Pianist Martin Sasse kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Immer wieder stehen sie für die unterschiedlichsten Projekte gemeinsam auf der Bühne. Mit Caris Hermes am Kontrabass und Niklas Walter am Schlagzeug, zwei ausgezeichneten Vertretern der jungen deutschen Jazzszene, wird diese Formation zum generationsübergreifenden TWO GENERATIONS QUARTETT. Dabei stehen, wie der Name schon vermuten lässt, der ständige musikalische Austausch sowie die vielfältigen Einflüsse zweier Generationen im Mittelpunkt, eigene Kompositionen reflektieren das Tradierte und übersetzen es ins Gegenwärtige. Der gemeinsame künstlerische Austausch führt zu wechselseitiger Inspiration und meistert spielend-spielerisch alle generationenübergreifenden Herausforderungen