43. Stuttgarter Jazztage 2022: NOBADI is here // Mengamo Trio

NOBADI is here

Norbert Scholly: git, Dietmar Fuhr: bass, Bastian Jütte: drums

Das Trio um den Bassisten Dietmar Fuhr, das eigens für das Stuttgarter Festival gegründet wurde,spielt erfrischenden Jazz mit viel Energie und Leichtigkeit. Tradition und Moderne werden geschickt miteinander verwoben und es entsteht ein ganz eigenständiger Bandsound. Sehr treffend und stellvertretend für das Trio schreibt das Jazzpodium über Norbert Scholly: „... ein Gitarrist, der Aufmerksamkeit und Interesse geradezu erzwingt mit seinen starken, überzeugenden thematischen Statements über harmonische Landschaften...“.Lassen sie sich überraschen.

Mengamo Trio

Philipp Brämswig: git, effects, Sebastian Scobel: hammond org., effects, Thomas Sauerborn: drums

"Mengamo" feiert das Ungezähmte. Rhythmisch komplex,risikobereit,immer in Interaktion und mit der gleichen Liebe zu opulentem Sound wie zum eingängigen Song entfachen die drei gefragten Musiker der Kölner Szene jede Menge Feuer. DasTrio, 2012 gegründet und nicht zuletzt durch Auftritt im legendären Kölner „Stecken“ geformt, besticht durch die Kombination der eingespielten Rhythmusgruppe Sebastian Scobel(org)/Thomas Sauerborn(dr) und den mitreißenden Solo-Linien des Ausnahmegitarristen Philipp Brämswig. Auf ihrer Debüt-CD „TheOne“(FLOATMusic) vereint das Trio eigene Titel mit ausgefeilten Arrangements von Songs des englischen Singer-Songwriters Nick Drake und US-Gitarristen-Legende Bill Frisell. Elektronische Klanglandschaften, Progressive-Rock-Anleihen und energetisches Free-Fusion-Spiel bezeugen das breite klangliche Spektrum. Und doch handelt es sich „nur“ um drei Musiker, „die wie Einer spielen, aber wie dunkle Hundert klingen.“ (PeterMußler) Nun erscheint in 2022 das Nachfolgewerk „Chatbizarre“ mit ausschliesslich Eigenkompositionen, einer über die Jahre gereiften Klangwelt und einem symbiotischen Zusammenspiel der Akteure. Das Mengamo Trio ist dankbar für die vom Musikfonds im Rahmen der Ensembleförderung „NeustartKultur“ gewährte Unterstützung in 2021. Man mag dabei an Emerson,Lake&Palmer denken, an John Lord, Dr.Lonnie Smith oder das Wayne Krantz Trio. Man mag sich an Zeiten erinnern, wo Gitarren-Soli nie unter 5 Minuten dauerten und sich Singer/Songwriter mit Free Jazzern und Funk-Größen das Festival-Mikro in die Hand gaben.Daran mag man denken, oder man hört diesen Geist im neuen Gewand: „Das Mengamo Trio erschließt neue Soundwelten.Ich bin fasziniert von der musikalischen Kraft dieser Band,ihren Kompositionen und ihres Spiels. Cant wait to hear them burning!“(Werner Neumann)