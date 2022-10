Der 72. Neue Montagskreis: Sophie Scholl auf Instagram

Mit Hilke Rapp (Friedrich-Eugens-Gymnasium), Professor Wolfgang Schweiger, Tilman Klawier, Universität Hohenheim, dem Studenten Jonathan Pflanzer und der Schülerin Antonia Witt.

„Erinnerung im Zusammenhang mit dem Auftrag, sich in der Gegenwart für Menschenrechte und Demokratie einzusetzen, liegt mir sehr am Herzen“, sagt Hilke Rapp, Geschichtslehrerin am Stuttgarter Friedrich Eugens-Gymnasium, in dem die Aufarbeitung der Nazi-Zeit in vielfältigen Projekten ihren Platz hat.

Erinnerung, aber wie? Im persönlichen Gespräch, mit Betroffenen, in der Familie? Im Schulunterricht, bei Gedenkstättenbesuchen? Durch mediale Vermittlung, wie mit der US-Serie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß in den Siebzigern? Oder heute durch die Sozialen Medien? Zum Beispiel #ichbinsophiescholl – eine viel beachtete, aber auch kritisierte SWR-Produktion; in der Sophie Scholl in die Rolle einer Influencerin auf Instagram schlüpft. Erinnerungskultur, beleuchtet aus vielfältiger Perspektive.

Die Geschichtslehrerin Hilke Rapp berichtet aus der Schulpraxis, die Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger und Tilman Klawier erklären, wie ambivalent Facebook und Co. als Aufklärer und zur Meinungsbildung in Sachen Demokratie und Geschichtsverständnis beitragen, andererseits aber auch als Desinformationsinstrumente oder Hassverbreiter missbraucht werden können. Studierende und Schüler:innen erklären, was Erinnerungskultur für sie bedeutet und wie sie damit umgehen. „Sophie Scholl auf Instagram“

Moderation: Michael Zeiß, Journalist, ehemaliger SWR-Chefredakteur