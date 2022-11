Frl. Wommy Wonder & Gäste: Schöne Bescherung 2022

Vorhang auf für „Schöne Bescherung!“ und Bühne frei für ein besonderes Weihnachts-Special. Stuttgarts kompaktes Vorzeigefräulein präsentiert am 1. Weihnachtsfeiertag im Stuttgarter Theaterhaus einen besonderen Abend mit besonderen befreundeten Künstlern – ein Programm mit Herz, Hirn und feinem Humor sowie selbstironischem Witz, der aufs Zwerchfell zielt und dort im Stakkato trifft. Mit ihrem Mix aus Kabarett und Travestie, Entertainment, Plaudereien, Liedern und Chansons zieht Frl. Wommy Wonder alle Register und das Publikum in ihren Bann. Damit das ganze auch turbulent begleitet wird, umrahmen wunderbare Gäste den Abend.

Wir begrüßen Kabarettist Leibssle, der über die Entstehung von Württemberg philosophiert, über die Gefahren im Kreisverkehr oder darüber, was die erste Giraffe dieser Welt mit Politik zu tun hat. Leibssle ist sicher: Wer nachdenkt, ist zu spät dran. Also macht er sich auf vorzudenken und teilt seinen Landsleuten nach allen Seiten aus, ohne auf Spätzle-.und Trollingerklischées herumzureiten. Dabei lässt er sich seine Meinung auch nicht von übertriebener Sachkenntnis verhageln. Das alles authentisch, echt und saukomisch.

Anschließend übernehmen zwei Fünftel der „Schrillen Fehlaperlen“ die Bühne: Ilse Irrum und Dieter Daneben zelebrieren mit ungezügelter Spielfreude ihren Spaß an Humor und Musik, singen und reden über den normalen Leben des Wahnsinns – und das satirisch so aufbereitet, dass im Publikum kein Auge trocken bleibt.

Präsentiert, moderiert und mit eigenen kabarettistischen Einlagen angereichert wird der bunte Abend von Frl. Wommy Wonder, Süddeutschlands erfolgreichstem Travestie-Exportartikel. Und wenn sie selber mal nicht mehr weiterweiß, übernimmt Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele (bekannt aus den SWR-Faschingssendungen) das Ruder und wirbelt tüchtig Staub auf – sehr zur Freude des Publikums.

Also alles in allem eine sinnvolle Alternative zum gewohnten Familienabend unterm Christbaum. Bringen Sie die ganze Verwandtschaft einfach mit, wir kümmern uns drum, dass alle Spaß haben.