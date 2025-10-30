SHUTEEN ERDENEBAATAR & NILS KUGELMANN

Klavier trifft auf die seltene Kontra-Altklarinette. Die unendliche Weite der Mongolei trifft auf die Liebe zum Groove. Klassisches Feingefühl trifft auf die Leichtigkeit des Jazz. Das und vieles mehr kann man erleben, wenn man die Musik der mongolischen Pianistin und Komponistin Shuteen Erdenebaatar und des deutschen Multiinstrumentalisten und Komponisten Nils Kugelmann hört. Mit ihren jeweiligen Debütalben als Solokünstler feiern sie seit 2023 kontinuierlich Erfolge - darunter unter anderem der größte Kulturpreis der Mongolei Mungun Mod, der Deutsche Jazzpreis 2024 und eine Nominierung für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Obwohl Shuteen Erdenebaatar und Nils Kugelmann mit sehr unterschiedlichen kulturellen Einflüssen aufgewachsen sind, verblüfft die Ähnlichkeit ihre Biografien. Beide haben ihr musikalisches Leben und ihre Karriere mit klassischer Musik begonnen, bevor sie ihre Liebe zum Jazz entdeckten. Sie etablierten sich schnell als aufstrebende Stars der jungen Jazzszene und haben sich nun entschlossen, ihren Wurzeln zurückzukehren und in ihren Kompositionen die Klangwelten aus Klassik, Filmmusik, Jazz und Pop zu vereinen. Ihr lang erwartetes gemeinsames Duo-Album erscheint im Herbst 2025 beim amerikanischen Label Motéma Music. Der SWR schreibt schlicht: ´Das Beste, was man derzeit hören kann´

Hannah Köpf „Flowermind“

Hannah Köpf: Gesang

Sebastian Sternal-piano

Tobias Hoffmann-guitars

Jakob Kühnemann-double bass

Ralf Gessler-drums, percussion

Intime Texte, grandiose Arrangements und eine brillante Band: Hannah Köpfs neues Album „Flowermind“ vereint uramerikanische Gattungen wie Folk, Country, Jazz, Gospel und Bluegrass zu einem Sound, der sich nach Nashville anfühlt, aber aus Deutschland kommt. Mit ihrer warmen, brillantklaren Stimme erzählt die Kölner Singer-Songwriterin Geschichten, die sowohl Trost spenden als auch aufrütteln – mal schwebend leicht, mal intensiv und eindringlich, immer voller Ausdruck und Leuchtkraft. Die Arrangements sind ebenso vielschichtig wie die Texte: Große Backing-Chöre entfalten in Stocked wie „Stand Alone With You“ eine hymnische Wucht, während die Pedal-Steel-Gitarre in „Silken Paper Dream“ sanfte Country-Sehnsucht heraufbeschwört. Die Liebe zu zeitlosen Klängen von Vorbildern wie Jackson Browne, Steely Dan, Judee Sill und Rickie Lee Jones ist stets spürbar- und doch klingt „Flowermind“ frisch und ganz eigen. Eine besondere Überraschung bietet die originelle Folk- Version von Paul Simons „Diamonds OnThe Soles Of Her Shoes“– eine persönliche Hommage des Songwriter- Duos Hannah Köpf und Tim Dudek, die den Song in ein neues Licht rücken