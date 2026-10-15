Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann

Zwei herausragende Persönlichkeiten des jungen europäischen Jazz – die mongolische Pianistin, Komponistin und Trägerin des Deutschen Jazzpreises Shuteen Erdenebaatar und der deutsche Bassist und Klarinettist Nils Kugelmann – präsentieren ihr neues Programm „Under the Same Stars“. Was als persönliche Begegnung begann, ist zu einem tiefen musikalischen Dialog verwandter Seelen geworden: Shuteens hypnotisch-leuchtendes Klavierspiel trifft auf die geheimnisvollen Klangfarben von Kugelmanns Kontra-Alt-Klarinette, die im Jazz selten zu hören ist. Gemeinsam schaffen sie eine Klangwelt zwischen Jazz, Klassik und Filmmusik – inspiriert von der Natur, alltäglichen Geschichten und der Liebe.