SI Frauenlauf Heilbronn

Wieder gibt es Funktionsshirts, Preise für die Besten und eine Verlosung für alle, Finisherbeutel und diesmal gebührenfreie Massagen von Soleo Wellness.

Der Erlös aus Startgeldern, Kuchenverkauf und Spenden fließt in regionale Förderprojekte für Kinder und Frauen.

Wo findet der Lauf statt?

Gestartet wird an der Neckarbühne/ Im Hospitalgrün. Von dort geht es ohne Straßen zu kreuzen ca. 6 km am Neckar entlang auf teils gemeinsamen Fuß- und Radwegen durch das Buga-Gelände bis zum Zukunftspark Wohlgelegen und am Karlssee vorbei durch den Neckaruferpark wieder zurück zur Neckarbühne.

Wie melde ich mich an?

Der Link zur Anmeldung folgt.

Wer kann mitlaufen?

Mädchen und Frauen ab 16 Jahren dürfen mitlaufen. Es gibt keine Altersgrenze nach oben.

Kann ich in der Gruppe laufen?

Du kannst auch in der Gruppe mit Freundinnen/ Kolleginnen laufen. Damit nimmst du an der Gruppenwertung teil.