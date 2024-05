SI Frauenlauf Training

Weil die Strecke des SI Frauenlaufs am 5. Oktober erstmalig durch das Buga-Gelände geplant ist, veranstaltet der Heilbronner Serviceclub Soroptimist International monatliche Probeläufe.

Dabei erleben die Teilnehmerinnen nicht nur den Jahreszeitenwechsel der Natur, sondern können auch per Los Einkaufsgutscheine oder Funktionsshirts aus dem Fundus gewinnen. Da die Veranstaltung zugunsten sozialer Projekte für Mädchen und Frauen schon zum 20. Mal durchgeführt wird, gibt es einige Farben zur Auswahl. Vom Treffpunkt Neckarbühne geht`s laufend oder walkend ohne Straßen zu kreuzen ca. 6 km am Neckar entlang auf teils gemeinsamen Fuß- und Radwegen durch das Buga-Gelände bis zum Zukunftspark Wohlgelegen und am Karlssee vorbei durch den Neckaruferpark wieder zurück zur Neckarbühne.

Je nach Lauf- oder Walktempo werden gut 30 bis 60 Minuten benötigt. Die Läuferinnen und Walkerinnen werden von Clubmitgliedern und Sportlerinnen der TSG Heilbronn, meist der erfahrenen Läuferin Isabel Leibfried begleitet.