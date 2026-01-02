Sibelius - Tschaikowski

Sinfoniekonzert mit der arcademia sinfonica unter der Leitung von Dietrich-Schöller-Manno, Elena Graf, Violine.

Die Geigerin Elena Graf, von 2014 bis 2023 1. Konzertmeisterin des Staatsopernorchesters Stuttgart und inzwischen Professorin an der Staatl. Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, begann ihre außergewöhnliche musikalische Laufbahn bereits im Alter von 12 Jahren mit dem Studium bei Prof. Jörg Hofmann in Freiburg. Nach weiteren Studien in München, Berlin und Frankfurt schloss sie 2013 ihr Konzertexamen in Frankfurt mit Auszeichnung ab.

Sie konzertierte mit zahlreichen Orchestern als Solistin wie z.B. dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn, dem Museumsorchester Frankfurt, dem Shanghai Philharmonic Orchestra, der Philharmonie Baden-Baden und vielen mehr. Sie spielt eine Violine von Antonio Stradivari aus der Instrumentensammlung des Landes Baden-Württemberg. Neben ihrer Interpretation des Violinkonzerts von Jean Sibelius erklingt die autobiographisch geprägte 4. Sinfonie von Peter Tschaikowski, die er seiner Gönnerin Nadeschda von Meck gewidmet hat.