"Von Anfang an dabei", das ist nicht nur der Album Titel von Johannes Falks neuem Album, das 2024 erscheint. "Von Anfang an dabei" ist auch Johannes Falks fantastische Band. Seit sie zwölf Jahre alt sind, stehen die Jungs zusammen auf der Bühne und sind seit fast 30 Jahren unzertrennlich.

Johannes Falk, das ist handgemachte deutsche Popmusik, ein bisschen wie ein Bruce Springsteen auf einem Rio Reiser Trip. Und das ergibt eine spannende musikalische Reise. Apropos Reise, hin und wieder spielen seine Musiker auch bei Bands wie Laith al Deen oder Philipp Poisel, aber letztendlich bleiben sie wohl auch bis zum Schluss dabei bei Johannes.

Obwohl die Zeiten in der Corona-Pandemie herausforderd waren, sieht Falk die Zukunft mit einer gewissen Vorfreude. Deswegen begibt er sich 2024 auf Reisen. In der Tasche neue Energie, seine Band und ein neues Album. Mutig in diesen Zeiten. Aber schließlich sind alle "von Anfang an dabei".