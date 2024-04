Dolu Kadehi Tiers Tut

Dolu Kadehi Ters Tut, eine der führenden unabhängigen Bands in der türkischen Musikszene, wurde Ende 2014 von Mürsel Oğulcan Ava und Uğurhan Özay gegründet. Das Duo nahm sein erstes Album "Polonya'nın Başı Belada" Ende 2015 zu Hause auf und wurde 2016 schnell zu einem der meistgehörten Projekte. Sie veröffentlichten ihr erstes Studioalbum "Dünyanın En İyi Albümü" im Jahr 2017, gefolgt von dem Album "Karanlık" im Jahr 2019. Im Jahr 2021 veröffentlichten sie ihr selbstbetiteltes Album "DKTT" auf allen Streaming-Plattformen.

Durch die Produktion ihrer eigenen Musikvideos und die Gestaltung ihrer Bühnenbilder erregte die Band große Aufmerksamkeit und zog Millionen aktiver Hörer aus aller Welt an. Ihr fünftes Album, "Ölüm Dansı", wurde am 4. August 2023 veröffentlicht. In Anlehnung an die Perspektive von Dolu Kadehi Ters Tut haben sie begonnen, eine Dokumentarserie mit dem Titel "Dedim Olabilir: An Independent Music Documentary", die die unabhängige Musikszene des Landes beleuchtet. Das Duo feiert sein 10-jähriges Musikjubiläum und arbeitet weiterhin an neuen Songs und Projekten.