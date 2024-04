"Resolve", wie der Name schon vermuten lässt, ist eine unaufhaltsame Entität. Angeführt vom Sänger/Songwriter Anthony Diliberto und vervollständigt durch den Gitarristen Antonin Carré sowie die Brüder Nathan und Robin Mariat, Schlagzeuger und Bassist, hat das Quartett seit seinem Start im Jahr 2017 keinen Moment innegehalten. Diese Arbeitsmoral hat dazu beigetragen, die Band als eine der beliebtesten Metalcore und Post-Hardcore Bands Frankreichs in diesem Jahrzehnt zu etablieren.

Ihr zweites Album "Human", das im Herbst 2023 veröffentlicht wurde, ist eine Reise der Selbstakzeptanz, sowohl auf persönlicher Ebene als auch in einem größeren Kontext.

Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Between Me and The Machine" im Jahr 2021 sind die vier Franzosen unermüdlich auf Tour. Das Live-Erlebnis ist das letzte Puzzlestück von Resolve: eine menschliche Feier, spontan und ehrlich, ausgeführt mit maschinenähnlicher Präzision.