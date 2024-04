Sbäm Fest 2024

Mit dem SBÄM Fest kommt eine echte Institution der Szene das erste Mal nach Deutschland ins Stuttgarter Im Wizemann und das parallel zum gleichnamigen Festival in Österreich.

Über das gesamte Wochenende hinweg geben sich internationale und nationale HC-/Punk Bands die Klinke in die Hand. Mit dabei sind Größen wie Sick of it All, Satanic Surfers, Bracket oder auch Not on Tour, wobei die letzteren beiden exklusiv auf den SBÄM Festivals zu sehen sein werden. Zudem sind auch lokale Bands im Line Up vertreten.

Zwei Tage lang werden im "Im Wizemann" Halle und Club bespielt und auch das Studio und die Außenbereiche eingebunden - das gesamte Wizemann Areal steht ganz im Zeichen des Punk an diesem Wochenende!

Über das musikalische Brett auf den Bühnen hinaus, erwartet die Besucher*innen auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.