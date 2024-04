Nachdem er mit einigen der größten Namen des Blues gespielt hat, darunter John Lee Hooker, Big Mama Thornton, John Mayall & the Bluesbreakers und Canned Heat, trifft das Sprichwort "Six Degrees of Separation" sicherlich nicht auf den weltberühmten Musiker Walter Trout zu. Seine Musik spricht zu deiner Seele, wärmt dein Herz und lässt deinen Fuß mitklopfen.

Walter Trout erweckt den Blues zum Leben und belebt den Rock auf eine Weise, die heutzutage nur noch allzu selten vorkommt. Ob ein improvisierter Jam oder ein sorgfältig arrangierter Song, Walter Trouts Durst nach musikalischer Befriedigung ist scheinbar unstillbar. Dieser Gitarrist ist gleichermaßen zu spontanen Zufällen und vorgeplanter Perfektion fähig und befindet sich tatsächlich mitten in einer allumfassenden Liebesbeziehung zu der Musik, die er kreiert.