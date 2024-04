Glenn Hughes, der ehemalige Bassist und Sänger von Deep Purple, der Millionen Menschen als „Voice of Rock“ bekannt und in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, freut sich die 'Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live - Celebrating the 50th Anniversary of the album BURN' 2024 Europe Tour" bekannt egeben zu können. Glenn wird Deep Purples legendäres Rockalbum „Burn“ spielen und außerdem Songs aus den Deep Purple-ZEiten MKIII- und MKIV zu spielen.

Zu Glenns Band gehören Soren Andersen (Gitarre), Ash Sheehan (Schlagzeug) und Bob Fridzema (Keyboards).