Nach ausverkauften Shows quer durch Europa kommt die ukrainische Folk-Electronica Sensation GO_A im April und Mai 2024 nach Deutschland und Österreich!

Längst schon nicht mehr nur bekannt durch ihren fulminanten Auftritt beim Eurovision Song Contest und ihrem anschließenden künstlerischen Engagement für ihr Heimatland Ukraine kommen GO_A mit neuer Musik im Gepäck bereits im November nach Deutschland und Österreich! Mit ihrer skurrilen Mischung aus traditioneller ukrainischer Musik, Alternative Rock und modernem Elektro begeistern sie nicht nur in ihrer Heimat, sondern bereits in den Hallen und auf den Dancefloors Europas. Nach ihren mitreißenden Deutschland Shows im Februar folgt nun die Zugabe! Ihr Megahit "Shum" eroberte 2021 bereits die #1 der Spotify Viral Worldwide Charts und hat es als erster ukrainischer Song in die Billboard Top 200 Charts geschafft.

Fans verschiedenster Genres gleichermaßen werden durch die intensiven Liveshows begeistert sein. Durch ihre vierköpfige Besetzung aus Multi-Instrumentalisten und Frontfrau Kateryna Pavlenko, steht GO_A eine immense Bandbreite an musikalischen Möglichkeiten zur Verfügung, die in ihren Sets voll ausgeschöpft wird und Go_A ermöglicht, sich immer wieder neu zu erfinden und die Grenzen von Genres bewusst zu überschreiten.