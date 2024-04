Wenn es eine Band geschafft hat, mit guter Laune in Verbindung gebracht zu werden, dann die 1999 aus der Taufe gehobenen Freedom Call. Sie bezeichnen ihr Schaffen selbst als "Happy Metal".

Wer Sänger Chris Bay und seine Mannen auf der Bühne sieht, muss sich einfach von ihrem Frohsinn anstecken lassen, wie auch die noch aktuelle Single, der Ohrwurm "THE M.E.T.A.L. Fest" und das kommende Studioalbum beweisen. Mit Riffs und Stoff zum Headbangen im Gepäck überzeugt die Band immer und wird dies auch bei den anstehenden Deutschlandkonzerten beweisen. Die Band um Gründungsmitglied, Sänger und Gitarrist Chris Bay hat insgesamt zehn Studioalben veröffentlicht, darunter das sensationelle Debüt "Stairway To Fairyland", eindringliche Live-Veröffentlichungen und ein Best Of-Album.

Freedom Call sind seit jeher auf den Bühnen der Welt allgegenwärtig, Sie waren nicht nur mit Saxon, Edguy, Dragonforce, Blind Guardian und HammerFall auf Tour, sondern auch auf erfolgreichen Headliner-Touren. Sie spielten auf allen großen Festivals von Wacken, Sweden Rock, Masters Of Rock, Barcelona Rock Fest, Hellfest, Graspop, Summer Breeze sowie zuletzt wieder auf der prestigeträchtigen 70.000 Tons Of Matal Cruise . Ihre stets äußerst melodischen Songs werden häufig als "Happy Metal" bezeichnet und in der Tat haben Freedom Call den Titel "Happiest Metal Band In The World" mehr als verdient. 2023 kam die neue Live-CD/Blu-ray "The M.E.T.A.L. Fest" auf den Markt.