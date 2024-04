About Pop 2024

About Pop ist die einzige Veranstaltung für aktuelle Themen rund um Pop-Kultur und Pop-Musik in Stuttgart mit Strahlkraft auf die gesamte Region und Baden-Württemberg. Sie findet jährlich als Festival & Convention auf dem Wizemann Areal in Stuttgart-Bad-Cannstatt statt - mit jeder Menge kulturellem Input und mit folgenden Live-Acts: u.a. Lebanon Hanover, Edwin Rosen, HVOB live (Clubset), Apsilon, wavvyboi, Sweeping Promises, Sextile, Los Bitchos, UCHE YARA, Maustetytöt, Modular, KIKI, Station 17, Levin goes lightly, Atomic Lobster, vague phonique.

2024 wird die About Pop zum ersten Mal zweitägig! Nach dem gewohnten Format auf dem Wizemann Areal am 17. Mai, steigt am 18. Mai dezentral ein Showcase- und Clubfestival in über 20 Locations in und um Stuttgart!

Alle Live-Acts am 17. und 18. Mai: Lebanon Hanover, Edwin Rosen, Puma Blue, HVOB live (Clubset), Apsilon, Rosa Anschütz, Coma, wavvyboi, Soffie, Sweeping Promises, The KVB, Sextile, Jaakko Eino Kalevi, Pat Burgener, Los Bitchos, UCHE YARA, Maustetytöt, Sofie Royer, Enji, MARA x VELA, Future Franz, Charlotte Brandi, Abbie Falls, Donna Savage, Station 17, Peter The Human Boy, Die Selektion, Modular, Culk, KIKI, Kochkraft durch KMA, SQF2000, Grup Huub, Güner Künier, AUGN, Tyna, Levin goes lightly, Absteige, Organisation, Der Moderne Man, Atomic Lobster, Talya, Larifari (Kinderkonzert), Flora, Einfachfini & Dave, Vide Obscur, Horizontaler Gentransfer, Beyond The Last Coast, Timbeau, Sharon, Melody lala, Faravaz, vague phonique, Nie Wieder, Clara John und Valtava (Duo).