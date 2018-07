Sibylle Bross - Frauenbilder

Vernissage vor dem heutigen Konzert.

Die Ausstellung „Frauenbilder“ von Sibylle Bross ist für uns der Anlass, bei den ersten sechs Konzerten diesen Herbst ebenfalls Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Vor dem Konzert mit Regina Büchner ab 20:30 Uhr wird heute um 19: 30 Uhr die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet. Sybille Bross ist uns schon lange Jahre als Mitglied im JAK verbunden - und seit 2017 auch aktiv in einer unserer Arbeitsgruppen.

Malerei studiert hat sie an der Ecole des Beaux Arts in Paris und an der Kunstakademie in Stuttgart. Zunächst galt ihre ganze Aufmerksamkeit der einzelnen Figur, doch durch den intensiven Austausch mit Tänzern und Mimen entwickelten sich Figurenkompositionen, der Malgrund wurde zur Bühne. In der Ausstellung „Frauenbilder“ zeigt Sibylle Bross ihren experimentellen Umgang mit dem Thema Mensch. Acryl, Gouache und Aquarell in Verbindung mit verschiedenen Kreiden und Stiften auf Papier erlauben spielerische Vorgehensweisen. Der weibliche Körper, der durch seine ausgeprägten Rundungen emotionale Spannung zum Ausdruck bringt, ist zentrales Thema der Ausstellung.