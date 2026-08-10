Sich ändern, um sich treu zu bleiben

Wenn sich die politische Geschichte der Bundesrepublik seit den 1960er-Jahren in einer Biografie wiederfindet, dann in der des Intellektuellen, Historikers und bekennenden Sozialisten Peter Brandt – des 1948 geborenen ältesten Sohns von Willy Brandt.

Seine trotzkistischen Positionen aus jungen Jahren hat er nach und nach verändert und wurde ein entschiedener Verfechter des demokratischen Reformsozialismus. Der mittlerweile emeritierte Professor für deutsche und europäische Geschichte engagierte sich als Publizist für politische Projekte und Friedensinitiativen, die oft umstritten waren. Seine Positionen zu Volk, Staat und Nation gelten heutzutage für einen "Linken" eher als ungewöhnlich. Doch was Brandt für richtig und wichtig hält – dem bleibt er treu, auch wenn sich vieles änderte.

In Kooperation mit dem Friedensrat Heilbronn.

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