Sich freisprechen - Stimmbildung und Stimmerfahrung

Einer als angenehm empfundenen Stimme hören wir lieber und leichter zu, und damit auch dem, was gesagt wird. Aber was hören wir da eigentlich? Was genau macht eine Stimme »angenehm«?

In Klang, Modulation und Dynamik unserer Stimme vermittelt sich unsere innere Einstellung zum Inhalt dessen, was wir sagen, zu unserem Gegenüber und – ganz subtil – auch zu uns selbst. Mit praktischen Übungen erforschen wir unsere Körperspannung, Haltung, Atem, Stimme, Artikulation und Intention. Der ganze Körper ist das Instrument der Stimme, und wir alle haben Töne in uns, die wir noch gar nicht kennen.