Sichelhengetse Rutesheim 2026

24. Bulldog- und Schleppertreffen der Bulldog- und Schlepperfreunde Württemberg e.V. mit vielen Oldtimer-Traktoren, historischen Landmaschinen und Vorführungen

Programm 18. bis 20. September

Rutesheim | Hof Grözinger | Pfuhlweg 3

Freitag, 18. September

16 Uhr Festbeginn

19 Uhr Die Pralinetten, Eintritt 28 Euro. Tickets an der Geschäftsstelle der BuSF e.V. erhältlich (Di und Do von 10 bis 12 Uhr)

Comedy zum Anbeißen

»Geschmacksverwirrung«

Einlass Halle ab 18 Uhr

Samstag, 19. September

15 Uhr Festbeginn

Ab 14 Uhr Schleppertreffen und Fahrzeuganmeldung, Ausstellung Traktoren, Bauernmarkt, Vorführungen der BuSF, Kettensägen-Künstler Markus, Kinderkarussel und Lanz-Hebebühne

Ab 18.30 Uhr Livemusik mit Jörg Langer.

Eintritt: Frei

Sonntag, 20. September

10 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor

11 Uhr Festprogramm

Schleppertreffen und Fahrzeuganmeldung, Bauernmarkt, Handwerks- und Feldvorführungen, KettensägenKünstler Markus, Kinderkarussel und Lanz-Hebebühne

An allen Tagen:

- Großer Bauernmarkt

- Programm und Ausstellung

- Handwerker-- und Feldvorfürhungen

- Durchgehende Bewirtung mit exzellenter schwäbische Küche!