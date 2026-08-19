Sichelhengetse Rutesheim 2026

24. Bulldog- und Schleppertreffen der Bulldog- und Schlepperfreunde Württemberg e.V. mit vielen Oldtimer-Traktoren, historischen Landmaschinen und Vorführungen
Programm 18. bis 20. September
Rutesheim | Hof Grözinger | Pfuhlweg 3
Freitag, 18. September
16 Uhr Festbeginn
19 Uhr Die Pralinetten, Eintritt 28 Euro. Tickets an der Geschäftsstelle der BuSF e.V. erhältlich (Di und Do von 10 bis 12 Uhr)
Comedy zum Anbeißen
»Geschmacksverwirrung«
Einlass Halle ab 18 Uhr
Samstag, 19. September
15 Uhr Festbeginn
Ab 14 Uhr Schleppertreffen und Fahrzeuganmeldung, Ausstellung Traktoren, Bauernmarkt, Vorführungen der BuSF, Kettensägen-Künstler Markus, Kinderkarussel und Lanz-Hebebühne
Ab 18.30 Uhr Livemusik mit Jörg Langer.
Eintritt: Frei
Sonntag, 20. September
10 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor
11 Uhr Festprogramm
Schleppertreffen und Fahrzeuganmeldung, Bauernmarkt, Handwerks- und Feldvorführungen, KettensägenKünstler Markus, Kinderkarussel und Lanz-Hebebühne
An allen Tagen:
- Großer Bauernmarkt
- Programm und Ausstellung
- Handwerker-- und Feldvorfürhungen
- Durchgehende Bewirtung mit exzellenter schwäbische Küche!