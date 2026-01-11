Sicher fühlen

Für mehr innere Stärke.

Spürst du oft "zu viel"? Ziehst dich zurück, statt dich zu zeigen? Emotionale Sicherheit entsteht nicht durch Rückzug – sondern durch innere Verbindung – mit dir selbst. In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit den Themen Selbstwahrnehmung und Emotionale Abgrenzung, innere und äußere Sicherheit und Selbstfürsorge. Weil es nicht darum geht, weniger zu fühlen – sondern dich selbst besser zu spüren.

Dozentin: Ascher Jessica