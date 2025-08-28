Sicher leben – Betrugsdelikte (er)kennen und richtig handeln

Die Polizei informiert Sie über aktuelle Diebstahls- und Betrugsdelikte gegenüber älteren Menschen.

Ziel ist, dass Sie frühzeitig Gefahren und Risiken erkennen und diesen kompetent entgegentreten können. Sie lernen den richtigen Umgang mit ungebetenen Gästen an der Haustür oder mit falschen Polizeibeamten am Telefon kennen.

Lebensnahe Beispiele sollen Sie ermutigen, frühzeitig den polizeilichen Notruf 110 zu wählen. Informationen zu Anlaufstellen für Kriminalitätsopfer und wichtige Grundregeln für zivilcouragiertes Handeln runden den Vortrag ab.