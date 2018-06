Sichere Umsetzung der Neuen EU-DSGVO für Vermittler

Seit 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverord­nung (DSGVO) auch für die Vermittlerbranche. Ein Workshop in Kooperation mit dem BVK-Bezirksverband Heilbronn bietet am 2. Juli im Heilbronner Haus der Wirtschaft (IHK) zwischen 10 und 14 Uhr Gelegenheit, sich über die neuen Datenschutz-Anforderungen branchenbezogen zu informieren und gibt konkrete Hilfestellungen für die Umsetzung in der Praxis. Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer/Inhaber und Mitarbeiter von Vermittlerunternehmen in den Bereichen Versicherung, Finanzanlagen, Darlehen/Finanzierung und Immobilien.

Dieser Workshop ist eine anerkannte Weiterbildungsmaßnahme für Versicherungs- und Immobilienvermittler.