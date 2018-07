Sichten auf Bach III

Yetzabel Arias Fernandez, Sopran

Maarten Engeltjes, Countertenor

Tilman Lichdi, Tenor

Klaus Mertens, Bass

Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

Ton Koopman, Dirigent

JOHANN SEBASTIAN BACH

Messe in h-Moll BWV 232

Dona nobis pacem

Bachs berühmte h-Moll-Messe hat eine doppelte Werkgeschichte: 1733 schrieb er sie zunächst als eine aus Kyrie und Gloria bestehende Missa brevis, mit der er sich am Dresdner Hof um den Titel eines königlich-polnischen und churfürstlich-sächsischen Hofkompositeurs bewarb. In den Jahren 1748/49, kurz vor seinem Tod, nahm er sich die Kurzmesse noch einmal vor und ergänzte sie mit zahlreichen Kompositionen aus seinem eigenen Werkfundus zu einer kompletten Missatota. Dem Schlusssatz dieser späteren Missa tota unterlegte er dabei die Musik des Schlusssatzes aus der Missa brevis und schuf so in der gesamten h-Moll-Messe einen motivischen Bogen von einem Dankgesang an Gott (Gratias agimus tibi) zur abschließenden Bitte um Frieden (Donanobis pacem). Damit hat Bach seinem Opus summum et ultimum eine Botschaft eingepflanzt,die das Werk zu einer zeitlosen »Friedensmesse« macht.

Klassik/Kultur

Internationale Bachakademie Stuttgart