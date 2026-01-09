Ein Leben als Abenteurer, Buchautor und Filmemacher.

Beim Vortrag berichtet Olaf Obsommer aus drei Jahrzehnten Erfahrung über Abenteuer im Kajak in die entlegensten Winkel der Erde. Der Vortrag nimmt das Publikum mit auf die körperlichen und mentalen Herausforderungen, wie z.B. im gewaltigen Wildwasser des Indus in Pakistan zu überleben und bei den vereisten Wasserfällen Islands nicht selber zum Eiszapfen zu werden.

Dazu erzählt Olaf, wie ein Leben auf der ganz eigenen Linie aussehen kann - Der Sick-Life-Line. Als „Sick Line“ bezeichnen Wildwasserfahrer:innen die Fahrlinie durch schwere Flusspassagen, die die größte Herausforderung und gleichzeitig den meisten Spaß verspricht. „Sick Life Line“ zeichnet Olafs Lebenslinie nach. Wie immer berichtet Olaf, mit einem Augenzwinkern, von seinen prägenden Erlebnissen auf den unzähligen Expeditionen und Kajaktrips der letzten 30 Jahre. Tauchen Sie ein und ab, in die wunderbare Welt des Kanusports.