Sidney Bechet Revival Band

Sidney Bechet war einer der ersten bedeutenden Solisten im Jazz. Sein voluminöser Ton am Sopransaxophon und das durchdringende Vibrato seines Klarinettenspiels sind ebenso überliefert wie seine forsche Persönlichkeit.

Diesen Eigenschaften hatte er es zu verdanken, dass er gern gesehener Gastmusiker in diversen Bands und auf den ersten Festivals war. So kam er auch zum „Hot Club de France“ in Paris und wurde einer der beliebtesten Musiker in Frankreich. - Manfred Schütt spielt in hervorragender Weise die Musik im Stil von Sidney Bechet. Begleitet wird er dabei von herausragenden Musikerkollegen.