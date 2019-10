× Erweitern Sido

SIDO steht für runde satte Bässe sowie Scratches und Beats, die einen nicht stillstehen lassen und für rhythmische Zuckungen sorgen. Dazu eine gehörige Portion eingängiger Texte, die Bilder im Kopf kreieren. All dies gibt es zusammen mit ganz viel Entertainment am 25. November in der Porsche-Arena in Stuttgart zu sehen.

Nach der Veröffentlichung seines zweiten Best-of-Albums „Kronjuwelen“ 2018, mit dem er der Welt seine jüngste Erfolgssingle und den Ohrwurm „Tausend Tattoos“ bescherte, ist es jetzt mal wieder an der Zeit, SIDO live und in Farbe zu erleben. Mit einer komplett neuen Show, einem neuen Songrepertoire und seinen Klassikern nimmt der Ausnahmekünstler seine Fans auf ein überaus unterhaltsames Abenteuer mit, das den schnöden Alltag vergessen lässt.