Sie fühlen nichts. Sie fühlen alles. (UA)

ein Schauspiel zwischen Freiheit und Verantwortung von Marcel Lakus

Theater Heilbronn Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn

Die Jugendlichen Ardit, Lukas und Emre haben eigentlich nur einen Ort in Heilbronn gesucht, an dem sie sein können, ohne beäugt oder kritisiert zu werden.

Doch durch eine unüberlegte Aktion sieht Ardit plötzlich seine ganze Zukunft verbaut. Basierend auf seiner gleichnamigen Reportage verhandelt das Auftragswerk von Marcel Laskus Fragen von Männlichkeit, Toxizität und Erwartungsdruck. Mit den Geschichten der Jugendlichen wird Heilbronn direkt auf die Bühne geholt.

In Kooperation mit der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg.

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