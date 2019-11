Sie hat mir der Himmel geschickt

Referentinnen: Oberin Pfarrerin Bärbel Koch-Baisch und der Klinik für Neurologie und Gerontoneurologie unter Leitung von Chefärztin PD Dr. Birgit Herting

Die Ausstellung von rund 50 Karikaturen findet in Kooperation mit der Volkshochschule, dem Krebsverein und dem Hospizverein Schwäbisch Hall statt. Sterben, Tod und Trauer sind in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabu. Die Ausstellung will dazu beitragen, Ja zum Leben im Sterben zu sagen und auf unkonventionelle Weise zum Nachdenken über diese Themen anregen.. Begleitet wird die Ausstellung von einem Rahmenprogramm in Zusammenarbeit mit Oberin Pfarrerin Bärbel Koch-Baisch und der Klinik für Neurologie und Gerontoneurologie unter Leitung von Chefärztin PD Dr. Birgit Herting.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!