Das komische 1-Mann-Theaterstück „Sie ist dann mal weg“ von Helmut Schmidt basiert auf theatralische Komponenten, die aber sehr schnell in Comedy oder Stand-up wechseln, weil das Publikum eigentlich von Anfang an mit einbezogen und angesprochen wird. Matthias Kleber (Dirk Helbig) erzählt über die nichtüberwundene Trennung seiner Frau. Dem Selbstmord nahe erzählt er über die letzten 15 Jahre seiner Ehe, vom Kennenlernen bis zum Auszug aus der Eigentumswohnung. Er schwelgt in Erinnerungen, aber auch in Dingen, die er nie begriffen hat wie Make-up, Highheels, Gleichberechtigung. Er kommt zu dem Fazit: Männer und Frauen passen eigentlich nicht zusammen!