Sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an

Der musikalische Theaterabend für zwei Personen thematisiert psychische Störungen aus der Sicht der Betroffenen.

Die Autorin Frau Wortreich und der Komponist Herr Klangvoll stürzen sich in die Recherche für ihr nächstes Stück und begegnen dabei den unterschiedlichsten Menschen – schon bald verlieren sie sich im Universum der Lebensgeschichten, in der Flut von Fachinformationen und in dem jahrtausendealten Versuch, die Psyche des Menschen zu ergründen. Das Stück ist in Zusammenarbeit mit Betroffenen entstanden und möchte dazu beitragen, Vorurteile über Menschen mit psychischen Erkrankungen abzubauen, Menschen zu informieren und die Welt ein bisschen offener zu machen – und dies mit den Mitteln des Musiktheaters.

Mit einem Publikumsgespräch direkt nach der Vorstellung.

Von und mit Miriam Schwan und Johannes Still

Text und Regie Carola Söllner