Die beliebte TV-Moderatorin Katharina Schlüter behauptet, ihr ehemaliger Geliebter habe sie missbraucht: Aus einvernehmlichem Sex sei eine Vergewaltigung geworden.

Im Strafprozess steht Aussage gegen Aussage - ein Dilemma, dass eine ungeheure Sprengkraft entfaltet.

Nach den beiden viel diskutierten Stücken "Terror" und "Gott" ist "Sie sagt. Er sagt." das dritte Drama des Erfolgsautors und Juristen Ferdinand von Schirach: ein fesselnder Gerichtskrimi über Liebe, Macht und die Suche nach der Wahrheit, über gesellschaftliche Werte und herrschende Vorurteile. Noch vor seiner szenischen Uraufführung wurde das Stück verfilmt, mit überwältigender Resonanz: Mehr als vier Millionen Zuschauer*innen haben die Erstausstrahlung im Fernsehen gesehen. Auch die Buchausgabe startete höchst erfolgreich und platzierte sich aus dem Stand auf der SPIEGEL-Bestseller-List. Jetzt erobert der Stoff die Bühnen. EURO-STUDIO Landgraf zeigt ihn in einer prominent besetzten Inszenierung.

Einführung: 19:20 Uhr