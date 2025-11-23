"Sie sagt. Er sagt."

Die Theatrie e.V. Öhringen führt als eines der ersten deutschsprachigen Amateurtheater das Justizdrama in Öhringen im Haus der Jugend (ehemalige Synagoge) in der Unteren Torstraße 23 auf.

Die bekannte und erfolgreiche TV-Moderatorin Katharina Schlüter beschuldigt Ihren Geliebten, den CEO Christian Thiede der Vergewaltigung. Da es keine Zeugen gibt, steht im Strafprozess Aussage gegen Aussage. Was ist wirklich passiert? Wem glauben wir am Ende? Was ist sexuelle Gewalt?

Triggerwarnung: Diese Inszenierung thematisiert den Vorwurf von sexualisierter Gewalt und kann für Besucher belastend sein.

Premiere am Freitag, 16. Januar 2026, 20:00 Uhr

Weitere Aufführungen: 17./23./24.Januar 20:00 Uhr // 18./25. Januar: 18:00 Uhr

Haus der Jugend Öhringen, Untere Torstraße 23

Eintritt: EUR 15,-, ermäßigt EUR 10,-

Karten können per E-Mail an tickets@theatrie.de oder bei der Bücherwelt Heyer in Öhringen erworben werden.

Das Öhringer Amateur-Ensemble bewegt sich zielsicher zwischen den Genres und stellt seine

Vielseitigkeit immer wieder unter Beweis. Erst jüngst hat sie mit Mr. Pilks Irrenhaus den alltäglichen Wahnsinn mit überschäumender Spielfreude zelebriert, um nun einen ernsten tiefgründigen Stoff auf die Bühne zu bringen.