Sie waren die Avantgarde für eine besser Welt

Sie schufen in der Weimarer Republik und lange davor demokratische, links-liberale,anti-militaristische Verlage und Zeitungen in Deutschland und Österreich; dannim Exil u.a. in England, sie schrieben Literatur gegen den revanchistisch-nationalistischen Geist des Kaiserreichesund der Nazis. Nach dem Holocaust war jüdische Literatur das revolutionär Neue:Erinnerung, Aufarbeitung, Dokumentarismus, und aus dem Exil zurückgekehrtePhilosophen wie Bloch, Marcuse oder Adorno waren die geistige Avantgarde undHoffnung in der restaurativen BRD. Wolfram Frommlet wird einige der bedeutendstenStimmen lesen und in der jüngsten Geschichte verorten. Andieh Merk spielt auf Querflöte und Saxofon jüdische Musik des 20. Jahrhunderts. - Eine Kooperation mit dem Kreiskulturforum