Elektronische Klänge im Ludwigsburger Residenzschloss

Der Berliner DJ hat einen Karriereweg eingeschlagen wie kein anderer: Ein Techno-Virtuose, der sich im Laufe von zwei Jahrzehnten aus dem Berliner Techno Underground in die Herzen von Millionen Fans gespielt hat! Paul Kalkbrenner hat die Charts erobert, in einem der erfolgreichsten Filme seiner Zeit „Berlin Calling" mitgespielt, diesen musikalisch vertont und ist Headliner auf den größten Festivals rund um den Globus. Bei all dem ist er sich und seinem Sound stets treu geblieben und ist niemals Kompromisse eingegangen.

Mittlerweile acht Alben, über 137 Einzeltitel und zahlreiche Remixe umfasst Paul Kalkbrenners umfangreiches Repertoire heute. Mit überragenden Live-Auftritten hat der Berliner die Grenzen traditioneller elektronischer Musik durchbrochen und hat sich einen festen Platz als Headliner auf Festival- und Arenabühnen erspielt, die normalerweise Rockstars vorbehalten sind. Eine Entwicklung die bahnbrechend für das Genre sein sollte! So kam es dann auch, dass er 2014 von der Bundesregierung eingeladen wurde, anlässlich des 25. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer vor 400.000 Zuschauern aufzutreten.