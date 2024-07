Circus Theater Roncalli im Blühenden Barock

Einer der schönsten Zirkusse der Welt gastiert 2024 wieder in Ludwigsburg: Das Circus Theater Roncalli. Vom 07. August bis zum 01. September 2024 dürfen sich die Besucher auf ein neues Programm voller Überraschungen und Höhepunkte freuen.

Das legendäre Circus Theater Roncalli gastiert nun bereits zum vierten Mal im Blühenden Barock. Erleben Sie Bernhard Pauls neues Meisterwerk im schönsten Circus der Welt und lassen Sie sich entführen in Roncallis märchenhafte Circuswelt. „All for ART for All“, ein multimediales Spektakel, das zum ersten Mal im Circus alle großen Künste vereint. Theater, Film, Malerei, Musik und die Circuskunst verschmelzen zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk.

Verzaubert werden die Gäste von 80 historischen Wagen, 120 Artisten, Musikern und Künstlern. Das faszinierende Circuszelt wird von über 10.000 LED-Birnen und Messinglampen beleuchtet – die Roncalli-Stadt taucht in ein nostalgisches Licht. Es riecht nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln.

Live-Musik und Künstler in phantasievollen Kostümen begrüßen die Zuschauer schon am Eingang. Auf das Publikum warten viele weitere Überraschungen, wenn der Circus Roncalli im Sommer 2024 wieder vor der imosanten Kulisse des Schlosses im Südgarten des Blühenden Barock gastiert.