Genussführung: Prickelnder Feierabend

Die Woche war lang und der Tag hektisch – aber jetzt ist Zeit für den Feierabend! Wir haben es uns redlich verdient! Doch zieht es uns heute nicht aufs heimische Sofa, sondern raus in die Natur, wo uns im Licht der Abendsonne ein prickelndes Genusserlebnis erwartet! Am hübschen Dorfbrunnen in Herzen von Alt-Hoheneck werden wir sogleich mit einem erfrischenden Weißwein und leckerem Gebäck empfangen. Danach starten wir zu einer gemütlichen Wanderung durch den Hohenecker Wingert und erreichen schließlich die alte Burgruine. Hier oben lassen wir den Blick schweifen über den still dahinfließenden Neckar mit seinen breiten Uferwiesen auf der einen und den steilen Weinhängen auf der anderen Flussseite. Inmitten dieser landschaftlichen Schönheit werden drei hochwertige Sekte verkostet, begleitet von leckerem regionalem Fingerfood. Nebenbei erfahren wir Wissenswertes zur Sektherstellung und zum Weinanbau in Ludwigsburg. Nach einem kurzen Rückweg lassen wir diesen prickelnden Feierabend mit einem kräftigen Rotwein und leckerer Schokolade ausklingen.

Hinweis: Gutes Schuhwerk sowie Tritt- und Gehsicherheit erforderlich. Eventuelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten bzw. besondere Ernährungsweisen teilen Sie bitte vorab mit, um abzuklären, ob diese berücksichtigt werden können.