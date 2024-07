Weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock

Vom 23.08. bis 03.11.2024 wird Ludwigsburg wieder zur Kürbishauptstadt!

Dieses Jahr stehen berühmte Persönlichkeiten im Rampenlicht der Kürbisschau - von historischen Personen bis hin zu modernen Ikonen, die Großes bewegt oder für tiefgreifende Inspiration gesorgt haben. Das Repertoire ist breit: Die Kindheitsheldin Pippi Langstrumpf hat ebenso einen Auftritt wie die weltberühmte Malerin Frida Kahlo und die mutige Widerstandskämpferin Sophie Scholl.

Eine Sonderausstellung anlässlich des Jubiläums erklärt mehr über die Herkunft und Sortenvielfalt der ausgestellten Kürbisse. Traditionell gibt es auch Kürbiskulinarik, wie Deutschlands größte Kürbissuppe, sowie beliebte Programmhighlights wie das Kürbisschlachtfest.

Es ist angerichtet

Die feurige Ausstellung macht sicher nicht nur durstig sondern auch hungrig.Wer Appetit bekommt, für den gibt es eine große Auswahl an Kürbis-Spezialitäten: Kürbissuppe, Kürbis-Reispfanne, Kürbis-Maultaschen, Kürbis-Käsespätzle, Spaghetti Kürbinese, Kürbis-Waffeln, schmackhafte Pommes-Kürbisse und als Erfrischung Kürbis-Secco oder -Schorle. Frisch gebackenes Kürbisbrot aus dem Steinbackofen oder Marmeladen, Kürbiskernpesto, Kernöl, Gewürze und auch Saatgut oder herbstliche Deko-Ideen runden das Angebot ab.

Spannende Kürbiswettbewerbe und Veranstaltungen

Das beliebte Unterhaltungsprogramm startet mit der lustigen Welt der Kürbisgnome. Auch in diesem Jahr stürzen sich die wagemutigen Kanuten in ausgehöhlten Riesenkürbissen wieder in die Fluten des Südgarten-Sees. Auch Deutschlands größte Kürbissuppe wird wieder für einen guten Zweck zubereitet. Spannend werden die deutschen Meisterschaften im Kürbiswiegen und die Europameisterschaft. Wird womöglich sogar wieder das Weltrekordgewicht übertroffen? Beim Riesenkürbis-Schnitzfestival greifen internationale Stars zum Messer. Beim traditionellen Schlachtfest der riesigen Siegerkürbisse kann man Samen kaufen und selbst Züchter werden.

www.blueba.de/de/kuerbisausstellung.html