PUR geht auf große Open-Air-Tournee

In diesem Jahr kehrt Deutschlands Erfolgsband PUR auf die Konzertbühnen zurück, um ihre Fans mit großen Open-Air-Shows zu begeistern. Motto: „Persönlich – Unter freiem Himmel". Bei insgesamt 28 Terminen präsentieren Frontmann Hartmut Engler und seine Mitstreiter ihr aktuelles Top-Ten-Album „Persönlich" live. Auf dem Programm steht ein musikalischer Sommer der Emotionen, bei dem selbstverständlich auch die großen Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Band-Geschichte nicht fehlen dürfen. Dazu gehören echte Klassiker der deutschen Popgeschichte – von „Lena" und „Funkelperlenaugen" über „Hör gut zu" und „Wenn Du da bist" bis hin zu „Abenteuerland".

Als Support werden am 1. August außerdem Franziska Kleinert und Band sowie das A-cappella-Quintett Füenf auf der Bühne zu sehen sein.

Franziska Kleinert und Band

Die im Schwabenland aufgewachsene Musikerin hat in der Vergangenheit mit ihrer eigenen Band vier Alben veröffentlicht. Außerdem sang sie bereits im Background von PUR und im Duett mit Deutsch-Rock-Legende Peter Maffay den Titel „Lass dich gehen“. Auch für andere Künstler wie z.B. Wolfgang Petry konnte die Musikerin in der Vergangenheit erfolgreich selbstgeschriebene Titel platzieren. 2022 wagte sie selbst nochmals den Schritt auf die große Bühne bei „The Voice of Germany". Nach der Fernsehübertragung waren die Anfragen groß, und längere Zeit war die Sängerin als Solo Künstlerin unterwegs. Ihr Wunsch, endlich wieder mit Band auf Tour zu gehen, geht nun in Erfüllung.

Füenf

FÜENF Männer. FÜENF Mundwerke. Kein Erbarmen! Die Stuttgarter Jungs bieten mit ihrem A-cappella-Quintett Musikcomedy ohne Rücksicht auf Zwerchfelle, quer Beat durch die Genres und Sparten. Hochwertigstes Konzentrat aller Styles und jeder Couleur. Von quietschbunt bis schwarzmalerisch, mit schrägster Borste gepinselt und in strahlende Harmonie getaucht. Mit eigenen Songs und Hits wie „Mir im Süden“ – der populärsten Schwabenhymne aller Zeiten – feiern sie größte Erfolge. Ihre unverwechselbar ironischen Covertitel und Medleys im Zeitraffer genießen Kultstatus. FÜENF sind einfach immer auf dem allerneuesten Stand der komisch-zeitgenössischen Lautmalerei.

Einlass ab ca. 17:00 Uhr