SOMMERFERIENWORKSHOP:„Toi, toi, toi!“ / Bietigheim

Ihr habt Lust Theater zu spielen und euch in den unterschiedlichsten Rollen auszuprobieren? Dann seid ihr in diesem Theaterkurs richtig. Wir erarbeiten mit Ausdrucksübungen, Stimmtraining und Ensemblespiel eure darstellerischen Fähigkeiten und entwickeln gemeinsam Geschichten, Szenen und Texte, die ihr am Ende bei einer gemeinsamen Abschlussaufführung präsentieren könnt. Die Teilnahme ist sowohl mit und ohne Vorkenntnisse möglich.