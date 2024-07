SOMMERFERIENWORKSHOP: Bunte Fischwelten / Ludwigsburg

Die Unterwasserwelt ist voller bunter, schillernder und glitzernder Fische in allen Formen und Farben. Manche sind klein und gepunktet, manche überraschend groß und furchteinflößend. Es gibt stachelige und gestreifte Fische und Tiere, deren Schuppen glänzen und in leuchtenden Farbtönen schillern. Wir wollen unsere eigenen Fische plastisch gestalten, indem wir aus Pappmaché und Recyclingmaterial Fischkörper formen. Diese bemalen und bekleben wir und lassen sie so zu ganz individuellen Charakteren werden. Zuhause können sie dann von unserer Zimmerdecke baumeln.