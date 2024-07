SOMMERFERIENWORKSHOP: „Bühne frei!“ / Bietigheim

Du träumst schon immer davon auf der Bühne zu stehen und in verschiedene Rollen zu schlüpfen? Gemeinsam erobern wir in diesem Theaterkurs die Bühne, sind mal laut, verrückt und ausgeflippt, mal ganz leise – und vor allem immer neugierig. Spielerisch trainieren wir Stimme, Körper, Bewegung und den Umgang mit Emotionen und erarbeiten zum Ende der Woche ein kleines Theaterstück, dass wir am Freitag vor Eltern, Verwandten und Bekannten präsentieren.