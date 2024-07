Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz!

Bereits Hunderttausende Fans konnte er auf seinen Touren begeistern und die Nachfrage nimmt nicht ab. Die „Sommertour 2024" führt Wincent Weiss am 2. August in den Ehrenhof des Ludwigsburger Residenzschlosses.

Sein aktuelles Album „Irgendwo Angekommen" ist das Resultat einer langen Reise zu sich selbst. In den letzten acht Jahren ist der Sänger durch die unterschiedlichsten Phasen gegangen – fühlbar im Kreis der Konzertbesucher und Konzertbesucherinnen, zählbar in den über eine Millionen Streams auf Spotify sowie anhand der zigtausenden Follower in den sozialen Medien.

All diese Erfolge sagen: Wincent ist innerhalb kürzester Zeit von einem damals Anfang 20-jährigen jungen Mann voller Träume zu einem der erfolgreichsten und begehrtesten Künstler der deutschen Musiklandschaft aufgestiegen. Egal ob im Radio, auf seinem YouTube Channel oder im Fernsehen in Formaten wie „Sing meinen Song" – er zählt zu den absoluten Publikumslieblingen. Besonders live zieht er seine Fans immer wieder in den Bann und überzeugt so auch im kommenden Sommer bei den KSK musicOpen. Freuen dürfen sich die Besucher auf eine bunte Mischung aus Songs seiner vier Studioalben, unter anderem auf geliebte Hits wie „Feuerwerk“, „An Wunder“ und „Musik sein“.

Einlass ab ca. 17:00 Uhr