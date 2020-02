In einer Fahrgemeinschaft fahren wir vom Parkplatz hinter der Festhalle nach Bad Niedernau auf den Parkplatz am Kurpark. Von hier aus steigen wir in den Premiumwanderweg ein. Er ist mit 6 km Länge und einer Gehzeit von 2 Std. beschrieben. Gutes Schuhwerk und evtl. auch Wanderstöcke können hilfreich sein. Nach Ende der Wanderung ist eine Einkehr geplant.