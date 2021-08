Siebte Klaviernacht

Anna Zassimova studierte Klavier in Moskau. Dank eines Stipendiums setzte sie ihre Ausbildung in Karlsruhe bei Michael Uhde und Markus Stange fort. Sie ist ferner promovierte Musikwissenschaftlerin und beschäftigte sich vor allem mit russischen Komponisten der Jahrhundertwende und veröffentlichte etliche Ersteinspielungen. Sie kann u.a. auf erfolgreiche Auftritte beim Klavierfestival Ruhr, Bloomberg Festival in London, dem Heidelberger Frühling und dem Musica Viva in München zurückblicken. Seit 2007 ist sie Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik Karlsruhr.

Christoph Ewers, in Sindelfingen geboren, studierte an der Musikhochschule Stuttgart und Hamburg. In Tübingen schloss er das Medizinstudium an. In den letzten Jahren konnte er seine solistischen Auftritte immer mehr auf das europäische Ausland ausdehnen und auf erfolgreiche Konzerte zurückblicken.

Christoph Soldan studierte Klavier bei Eliza Hansen in Hamburg und erhielt auch Unterricht von Christoph Eschenbach. Durch ein kurzfristiges Einspringen nahm er 1989 an einer Tournee mit Leonard Bernstein nach London und Moskau teil. Seit 1994 lebt er im Hohenloher Land, gründete diverse Musikfestivals und unternimmt zahlreiche Konzertreisen als Solist, mit Orchestern oder als Kammermusikpartner.