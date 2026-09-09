Sieger-Köder-Atelier

Die Freunde der Kunst von Sieger Köder können in den Originalräumen Atelierluft schnuppern und Arbeiten des Wasseralfinger Künstlers besichtigen.
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Sieger-Köder-Haus Wasseralfingen Ritter-Ulrich-Straße 2, 73433 Aalen
Kunst & Ausstellungen
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Sieger-Köder-Haus Wasseralfingen Ritter-Ulrich-Straße 2, 73433 Aalen
Die Freunde der Kunst von Sieger Köder können in den Originalräumen Atelierluft schnuppern und Arbeiten des Wasseralfinger Künstlers besichtigen.
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